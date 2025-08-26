Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie „Kultur-Gut“

Karyatiden – griechische Goldfrauen im Musikverein

Kultur
26.08.2025 15:52
Berühmte Karyatiden: auf der Akropolis stützen sechs von ihnen die Vorhalle des ...
Berühmte Karyatiden: auf der Akropolis stützen sechs von ihnen die Vorhalle des Erechtheion-Tempels(Bild: Stefan Musil)

Antike Mythen, klassische Kunst, Brauchtum: In der neuen Serie „Kultur-Gut“ widmen wir uns spannenden wie ungewöhnlichen Kulturschätzen. Den Auftakt machen die Karyatiden, die 36 goldenen Frauenfiguren aus dem Musikverein.

0 Kommentare

Sie sind ein Blickfang und aus der Übertragung des Neujahrskonzerts weltweit einem Millionenpublikum bekannt: die 36 goldenen Frauenfiguren aus dem Musikverein in Wien. Dass diese anmutigen Wesen Karyatiden heißen und nach einem griechischen Vorbild erbaut wurden, ist jedoch nicht allen Musikfreunden bekannt. Im Rahmen unserer „Krone“-Serie „Kultur-Gut“ widmen wir uns diesmal diesem einzigartigen Kulturschatz.

Die Karyatiden sind ein wichtiger Bestandteil der antiken griechischen Architektur. Athen-Besuchern sind sie vielleicht ein Begriff: Sechs der überlebensgroßen Mädchenfiguren tragen auf der Akropolis die Vorhalle des Erechtheion-Tempels. Ihr Name weist sie schlicht als „Frauen aus Karyai“ – einer Stadt in Lakonien im Süden der Region Peloponnes nahe Sparta aus. Dem römischen Architekten Vitruv zufolge sollen die Frauen aus Karyai versklavt und gezwungen worden sein, Lasten zu tragen – wie die Statuen, die als Pfeiler oder Säulen dienen. Man nennt sie auch Kanephoroi, griechisch für Korbträgerinnen.

36 goldene Karyatiden stützen Balkone und Orgel im Musikverein in Wien.
36 goldene Karyatiden stützen Balkone und Orgel im Musikverein in Wien.(Bild: Musikverein Wien / Wolf-Dieter Grabner)

 Karyatiden gelten als weibliches Pendant zu den Atlanten. Im Unterschied zu den oft gebückten Trägern des Himmelsgewölbes, die ihre Hände zur Unterstützung neben dem Kopf hochhalten, stehen die Frauenfiguren aufrecht und tragen die Last frei auf dem Kopf.

Je 16 Karyatiden stützen im Musikverein die Balkone im Goldenen Saal, vier die Orgel. Architekt Theophil Hansen, der das 1870 eröffnete Gebäude entwarf, griff gerne auf antike Elemente zurück. Einst standen die Karyatiden an der Vorderkante der Balkone, was die Sicht störte. 1910 wurden sie an den heutigen Platz zurückversetzt.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
119.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.872 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
90.763 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
965 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Kultur
Serie „Kultur-Gut“
Karyatiden – griechische Goldfrauen im Musikverein
Wieder in Mode
Diskret & galant: die geheime Sprache des Fächers
AmfAR-Aftershowparty
Auf eine Currywurst unter dem Kristall-Luster
Komödie Graz
Für die Steirer gibt es Pointen auf Krankenschein
Mit vielen Promi-Acts
„Csello“-Mühle startet in heißen Kulturherbst
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf