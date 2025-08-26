Karyatiden – griechische Goldfrauen im Musikverein

Die Karyatiden sind ein wichtiger Bestandteil der antiken griechischen Architektur. Athen-Besuchern sind sie vielleicht ein Begriff: Sechs der überlebensgroßen Mädchenfiguren tragen auf der Akropolis die Vorhalle des Erechtheion-Tempels. Ihr Name weist sie schlicht als „Frauen aus Karyai“ – einer Stadt in Lakonien im Süden der Region Peloponnes nahe Sparta aus. Dem römischen Architekten Vitruv zufolge sollen die Frauen aus Karyai versklavt und gezwungen worden sein, Lasten zu tragen – wie die Statuen, die als Pfeiler oder Säulen dienen. Man nennt sie auch Kanephoroi, griechisch für Korbträgerinnen.