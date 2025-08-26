Jeder Dritte meidet Informationen zu Krankheiten

Das sind die Gründe

Als Gründe nennen die Forscherinnen und Forscher unter anderem kognitive Überforderung, da eine Erkrankung komplex und auftreibend sein kann, mangelndes Vertrauen in das medizinische System und die Furcht vor Stigmatisierung, etwa durch einen positiven HIV-Test. Eine Rolle spielen demnach auch die Eindrücke, die eigene Gesundheit nicht selbst in die Hand nehmen zu können, und eine geringe Hoffnung, gut behandelt zu werden.