Graz stellt weiterhin 15 pflegende Angehörige an

Es bleibt bei 15 Plätzen in Graz

Mittlerweile sind noch zwölf der 15 ursprünglichen Familien Teil des Projektes. Für sie – und die drei, die nachrücken durften – gibt es positive Neuigkeiten: Im Budget der Stadt Graz ist eine Fortführung des Projekts bis zu den nächsten Wahlen 2026 eingeplant. Damit können zwar keine zusätzlichen Plätze geschaffen, die Unterstützung von 15 Familien allerdings weitergeführt werden. Das bestätigt Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Dabei wurde der Bericht zum Pilotprojekt im Jahr 2024 präsentiert. Krotzers Fazit fällt durchwegs positiv aus: „Das Modell schafft Anerkennung einer Arbeit, die meist im Verborgenen bleibt.“