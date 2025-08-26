Vorteilswelt
Neue Spieler im Fokus

Brasilien-Kader: Ancelotti sorgt für Überraschung!

Fußball International
26.08.2025 15:40
Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti hat mit seinem Kader überrascht.
Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti hat mit seinem Kader überrascht.(Bild: AFP/APA/Nelson ALMEIDA)

Trainer Carlo Ancelotti hat mit seinem Brasilien-Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele für eine Überraschung gesorgt. Der Italiener verzichtet gleich auf drei Real-Stars und nominiert stattdessen neue Gesichter. 

Im Aufgebot für die Spiele gegen Chile, am 4. September und Bolivien, am 9. September, fehlen sowohl der verletzte Neymar als auch die Real-Profis Vinicius Junior, Eder Militao und Rodrygo. Stattdessen gibt der Teamchef neuen Spielern eine Chance, sich zu bewähren.

„Andere Spieler testen“
„Sie sind nicht im Kader, weil ich neue Spieler kennenlernen möchte, deren Profil ich nicht gut kenne. Ich möchte andere Spieler testen, die der Nationalmannschaft zum Erfolg verhelfen können“, erklärt der Italiener am Rande der Kader-Präsentation. 

Estevao
Estevao(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Zu diesen neuen Gesichtern gehört etwa Chelsea-Youngster Estevao, von dem sich Ancelotti für die Zukunft viel erhofft. Aber auch dessen Teamkollege Joao Pedro bekommt seine nächste Chance im Nationalteam. Für die WM 2026 ist Brasilien ohnehin bereits qualifiziert. 

