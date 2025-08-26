Aufregung um Barfuß-Foto von dänischer Königin

Medizinische Ferndiagnosen

Medizinische Ferndiagnosen bleiben ebenfalls nicht aus: Mehrere Nutzerinnen und Nutzer erklären, dass Marys kleiner Zeh stark nach innen gedreht sei – eine Folge der jahrelangen Vorliebe für enge, spitze Schuhe. Genau das könne den Eindruck erwecken, es handle sich um einen zusätzlichen Zeh.