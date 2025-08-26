Vorteilswelt
Rätsel um Marys Zehen

Aufregung um Barfuß-Foto von dänischer Königin

Royals
26.08.2025 15:59
Königin Mary und König Frederik bereisen mit dem Schiff „Dannebrog“ Dänemark – und sorgen dabei ...
Königin Mary und König Frederik bereisen mit dem Schiff „Dannebrog“ Dänemark – und sorgen dabei auch für ungewöhnliche Schlagzeilen.(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

Promis und der „Extra-Zeh“: Schon Kim Kardashian war Ziel von Spekulationen, und bei Halle Berry ist Polydaktylie – sechs Zehen an einem Fuß – angeblich offiziell bekannt. Und nun steht plötzlich Königin Mary von Dänemark im Fokus. Hat sie eine Geheimzehe? 

Gemeinsam mit König Frederik ist sie derzeit auf dem königlichen Schiff „Dannebrog“ unterwegs und besucht verschiedene Orte entlang der dänischen Küste. In Skagen posierte das Paar barfuß im Sand – ein eigentlich idyllisches Foto, das plötzlich im Internet viral ging.

Doch nicht die Dünen oder die romantische Stimmung zogen die Aufmerksamkeit auf sich, sondern Marys Fuß: Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte die 53-Jährige tatsächlich sechs Zehen.

Auf Reddit und in anderen sozialen Netzwerken wird seitdem heftig diskutiert. „Photoshop-Panne?“, fragen die einen. Andere vermuten eine optische Täuschung, wieder andere scherzen: „Jeder Australier hat sechs Zehen.“

Dieses Foto lässt gerade die Wogen hochgehen und rätseln, ob Königin Mary tatsächlich sechs ...
Dieses Foto lässt gerade die Wogen hochgehen und rätseln, ob Königin Mary tatsächlich sechs Zehen haben könnte.(Bild: DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰)

Medizinische Ferndiagnosen
Medizinische Ferndiagnosen bleiben ebenfalls nicht aus: Mehrere Nutzerinnen und Nutzer erklären, dass Marys kleiner Zeh stark nach innen gedreht sei – eine Folge der jahrelangen Vorliebe für enge, spitze Schuhe. Genau das könne den Eindruck erwecken, es handle sich um einen zusätzlichen Zeh.

Wahrscheinlichste Erklärung
Die dänische Boulevardzeitung „Se og Hør“ hat die Fotos überprüft und gibt Entwarnung: Königin Mary wurde mit fünf Zehen geboren. Was auf dem Bild wie ein „Extra-Zeh“ wirkt, sei schlicht ein Teil des Fußes in ungewöhnlicher Perspektive.

Ein echter Sechs-Zehen-Skandal bleibt also aus – aber der „royale Fußmoment“ sorgt im Netz für mindestens so viel Gesprächsstoff wie eine ganze Staatsreise.

Folgen Sie uns auf