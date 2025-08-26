Darum bleibt Ochsenknecht vorerst Zwangs-Steirer

Auflagen noch verhältnismäßig?

Sein Pass ist im Gericht hinterlegt, ebenso wie die Kaution in Höhe von 15.000 Euro, die ebenfalls seine Schwester für ihn ausgelegt hat. „Laut StPO muss geprüft werden, ob diese Auflagen noch verhältnismäßig sind“, sagt Holzmann. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigt auf „Krone“-Anfrage, dass über eine Aufhebung der Weisungen noch nicht entschieden wurde. „Wenn das Gericht aktiv wird, werden wir uns aber nicht dagegen aussprechen“, so Sprecher Hansjörg Mayr. Bis dahin bleibt der 33-Jährige Steirer.