90 Millionen Flaschen edler Wein als Ausbeute 2025

Starke Marke Burgenland

Der Wandel der Konsumgewohnheiten ist allerdings kein Grund zum Verzweifeln. „Ich bin das ganze Jahr viel unterwegs und stelle dabei immer wieder fest, wie sehr unser burgenländischer Wein im In- und Ausland geschätzt wird. Dennoch sind wir erst am Beginn einer spannenden vinophilen Reise. In unseren Weinen steckt noch so viel Potenzial. Wir leben den Zusammenhalt und setzen als Winzer auf die starke Marke Burgenland“, erklärt Top-Winzer Georg Prieler aus Schützen am Gebirge.