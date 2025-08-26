Mit 53 Jahren! Ex-Formel-1-Pilot gewinnt Rennserie

Mit 53 Jahren hat sich Ex-Formel-1-Pilot Rubens Barrichello den Titel in der brasilianischen NASCAR-Meisterschaft gesichert. Der Triumph hat allerdings auch einen Beigeschmack. Eine Kollision, mit seinem größten Konkurrenten, sorgte für große Aufregung.
Beim ersten Rennen in Velo Citta lieferten sich Barrichello und sein großer Rivale Thiago Camilo ein enges Rennen. In einer Kurve kam es schließlich zur Berührung zwischen den Kontrahenten. Das Auto von Camilo wurde dabei beschädigt und er verlor wichtige Punkte. Barrichello hingegen gewann das Rennen.
Eine Strafe blieb aus
Anschließend wurde der Zwischenfall von den Sportkommissaren untersucht – eine Strafe wurde aber nicht verhängt. Der ehemalige Formel-1-Pilot konnte so am Ende über den Titel in der heimischen NASCAR-Meisterschaft jubeln. „Es ist mir leicht gefallen, mich an das Auto zu gewöhnen. Ich habe mich in diese Rennserie verliebt“, schwärmt der 53-Jährige gegenüber „Motorsport.com Brasilien“.
14 Jahre nach Ende seiner Formel-1-Karriere hat der Brasilianer also immer noch nicht genug von Titeln. In der Königsklasse begann er 1993 bei Jordan und zog 2011 einen Schlussstrich bei Williams. Insgesamt holte Barrichello elf Siege für Ferrari und Brawn.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.