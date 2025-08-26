Mit 53 Jahren! Ex-Formel-1-Pilot gewinnt Rennserie

Eine Strafe blieb aus

Anschließend wurde der Zwischenfall von den Sportkommissaren untersucht – eine Strafe wurde aber nicht verhängt. Der ehemalige Formel-1-Pilot konnte so am Ende über den Titel in der heimischen NASCAR-Meisterschaft jubeln. „Es ist mir leicht gefallen, mich an das Auto zu gewöhnen. Ich habe mich in diese Rennserie verliebt“, schwärmt der 53-Jährige gegenüber „Motorsport.com Brasilien“.