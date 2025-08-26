Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kontroverse:

Mit 53 Jahren! Ex-Formel-1-Pilot gewinnt Rennserie

Formel 1
26.08.2025 15:02
Rubens Barrichello hat noch immer nicht genug vom sportlichen Wettkampf!
Rubens Barrichello hat noch immer nicht genug vom sportlichen Wettkampf!(Bild: GEPA)

Mit 53 Jahren hat sich Ex-Formel-1-Pilot Rubens Barrichello den Titel in der brasilianischen NASCAR-Meisterschaft gesichert. Der Triumph hat allerdings auch einen Beigeschmack. Eine Kollision, mit seinem größten Konkurrenten, sorgte für große Aufregung. 

0 Kommentare

Beim ersten Rennen in Velo Citta lieferten sich Barrichello und sein großer Rivale Thiago Camilo ein enges Rennen. In einer Kurve kam es schließlich zur Berührung zwischen den Kontrahenten. Das Auto von Camilo wurde dabei beschädigt und er verlor wichtige Punkte. Barrichello hingegen gewann das Rennen.

Eine Strafe blieb aus
Anschließend wurde der Zwischenfall von den Sportkommissaren untersucht – eine Strafe wurde aber nicht verhängt. Der ehemalige Formel-1-Pilot konnte so am Ende über den Titel in der heimischen NASCAR-Meisterschaft jubeln. „Es ist mir leicht gefallen, mich an das Auto zu gewöhnen. Ich habe mich in diese Rennserie verliebt“, schwärmt der 53-Jährige gegenüber „Motorsport.com Brasilien“.

14 Jahre nach Ende seiner Formel-1-Karriere hat der Brasilianer also immer noch nicht genug von Titeln. In der Königsklasse begann er 1993 bei Jordan und zog 2011 einen Schlussstrich bei Williams. Insgesamt holte Barrichello elf Siege für Ferrari und Brawn. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
145.069 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
117.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.506 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1344 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1092 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
977 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf