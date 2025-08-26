Großbritannien: Farage hat extreme Abschiebepläne

Farage verbreitet Bild von gefährlichen jungen Migranten

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren etwa 21.100 Menschen über den Ärmelkanal irregulär nach Großbritannien gekommen – ein Anstieg von fast 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor, wie die BBC unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums berichtete. Im Jahr 2024 waren insgesamt 430.000 Menschen mehr nach Großbritannien eingewandert, als das Land dauerhaft verlassen hatten. Farage betonte, der überwiegende Anteil der irregulären Migranten, die über den Ärmelkanal kommen, seien junge Männer, die dann eine Gefahr auf britischen Straßen und möglicherweise sogar für die nationale Sicherheit darstellen würden. Auch hierzu nannte er keine Belege.