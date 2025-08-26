Carina Wenninger: „Ein totales 50:50-Spiel“

Premiere für die Ladies der Wiener Austria! Morgen um 19 Uhr (Übertragungsbeginn auf krone.tv: 18:50 Uhr) kämpfen die violetten Frauen um ein Play-off-Spiel für die Königsklasse. Im krone.tv-Sporttalk spricht Kapitänin Carina Wenninger über die Vorbereitung und Chancen gegen Glasgow City. Außerdem nimmt sie Bezug auf die Krise bei den Männern der Wiener Austria.