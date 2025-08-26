WM-Quali-Kader steht ++ Cadillac setzt auf Routine

Ralf Rangnick verkündet den Kader für die WM-Qualifikationsspiele, Sebastian Ofner hat gegen Casper Ruud das Nachsehen und Cadillac besetzt das Formel 1 Team für 2026 mit prominenten Fahrern – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 26. August.