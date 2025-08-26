Trump: Vielleicht „mögen“ US-Bürger einen Diktator

„President of Europe“

Trump hat sich kürzlich nicht nur als „kein Diktator“, sondern auch als „Präsident Europas“ bezeichnet. Das sei „eine Ehre“, sagt er in einem Video, das ein Journalist auf der Plattform X gepostet hat. Niemand würde ihn so nennen, kommentierte jedoch ein anderer Journalist, er habe sich die Bezeichnung selbst verpasst. Zum ersten Mal soll sich der US-Präsident 2018 so genannt haben, und zwar gegenüber der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Sie sollte auf diese Weise zu einem Deal gebracht werden. Tatsächlich wolle Trump Allianzen zerschlagen, nicht Europa regieren, meinen Medienschaffende.



Hier sehen Sie das Video, in dem sich Trump als Präsident Europas bezeichnet: