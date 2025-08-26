Venezuela geht stärker gegen Drogenhandel vor

Trump erhöhte Druck auf Maduro

US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche den Druck auf Maduro erhöht und drei mit Raketenabwehrsystemen ausgestattete Kriegsschiffe des Typs „Aegis“ vor die venezolanische Küste geschickt. Medienberichten zufolge plant Washington zudem, 4.000 Marinesoldaten in die Region zu entsenden. Maduro kündigte daraufhin an, 4,5 Millionen Miliz-Kämpfer zu mobilisieren. Vor rund zwei Wochen hatte Washington ein auf Maduro ausgesetztes Kopfgeld auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt – laut US-Angaben handelt es sich dabei um das höchste jemals von den USA ausgesetzte Kopfgeld. Im Jänner war bereits ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar festgelegt worden.