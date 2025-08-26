Netflix-Hottie zeigt seine neuen Mega-Muskeln

Vom süßen Sonnyboy zum Muskelprotz: Noah Centineo hat eine Wahnsinns-Verwandlung hingelegt. Auf Instagram zeigt der Netflix-Hottie jetzt seinen trainierten Body.
Die Mega-Muckis hat sich der Star aus Teenie-Filmen wie „Perfect Date“ oder der „To All The Boys I‘ve Loved Before“-Reihe aber nicht einfach nur zum Spaß antrainiert, sondern vermutlich für eine ikonische Rolle.
Centineo wird zum jungen Rambo
Denn wie kürzlich unter anderem „Variety“ berichtete, wird Centineo in einem Prequel zur „Rambo“-Reihe in die Rolle des John Rambo schlüpfen. Jene Rolle, die Sylvester Stallone berühmt gemacht hat!
Einzelheiten zum neuen „Rambo“-Streifen sind zwar noch unter Verschluss, Gerüchten zufolge soll es sich aber um den Einsatz des jungen Soldaten John Rambo als Mitglied der Spezialeinheit Green Berets während des Vietnamkriegs handeln.
Sehen Sie hier Noah Centineos trainierten Sixpack und Bizeps:
Gedreht werden soll ab dem nächsten Jahr. Und Centineo, der für die Netflix-Serie „The Recruit“ auch schon in Wien vor der Kamera stand, arbeitet offenbar schon fleißig an seinem Rambo-Body.
Fans geteilter Meinung
Die Fans sind geteilter Meinung über den neuen Look des einstigen Teenie-Schwarms. „Also, das kam jetzt etwas unerwartet“, schrieb ein Fan, während ein anderer kommentierte: „Warte mal eine Sekunde ... Was???!!! Wann ist der Bruder so aufgepumpt geworden??!!“
Andere sind von den Muskeln des 29-Jährigen nicht ganz so begeistert. „Ich will, dass Peter Kavinsky zurückkommt“, bezog sich ein Fan auf die Herzensbrecher-Rolle von Centineo aus „To All The Boys I‘ve Loved Before“.
