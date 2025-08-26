William wirft Mieter raus – Nachbarn in Sorge

Die Waleses verlassen das Adelaide Cottage im Windsor Great Park und ziehen in ein größeres Anwesen: die Forest Lodge, die mit acht Schlafzimmern deutlich mehr Platz für die Familie bietet. Es heißt, das Haus soll der letzte Umzug sein und auch später, sollte William einmal König werden, das Familienzuhause bleiben. Während die Renovierung längst im Gange und das Thronfolgerpaar mit den Kindern in Balmoral ist, soll sich doch ein wenig Drama abgespielt haben.