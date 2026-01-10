Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tischtennis-Talente

Salzburger Rasselbande auf dem Vormarsch

Salzburg
10.01.2026 12:00
Sophia Pichler ist die Jüngste im Salzburger Team.
Sophia Pichler ist die Jüngste im Salzburger Team.(Bild: Gerhard Palnstorfer)

Salzburgs Tischtennis-Talente, die noch nicht einmal 17 Jahre alt sind, trainieren schon mit dem österreichischen U19-Team. Das Trio Pichler, Dür und Tang träumt von einer großen Karriere. Nächstes Ziel ist aber der Klassenerhalt mit dem UTTC.

0 Kommentare

Gerade einmal 14, 15 und 16 Jahre alt sind Sophia Pichler, Vanessa Tang und Julia Dür. Trotzdem trainieren Salzburgs Tischtennis-Talente schon mit dem österreichischen U19-Team und nahmen kürzlich an einem Lehrgang in der Mozartstadt teil. „Das ist eine coole Möglichkeit, mit der heimischen Spitze zu trainieren. Es macht richtig Spaß“, erklärt Dür, die Älteste der Salzburger Rasselbande. Pichler, das Küken in der Gruppe, pflichtet ihr bei: „Für uns ist es eine Ehre, im Nationalteam zu sein. Wir konnten viel mitnehmen.“

Fühlt sich in Salzburg wohl: Vanessa Tang.
Fühlt sich in Salzburg wohl: Vanessa Tang.(Bild: Gerhard Palnstorfer)

Mit dem UTTC steckt das Trio heuer im Abstiegskampf im oberen Play-off der Bundesliga. „Wir spielen da natürlich oft gegen Erwachsene, die viel mehr Erfahrung haben als wir. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, ist Dür optimistisch. Die Stimmung innerhalb des Teams passt. „Wir sind alle miteinander befreundet. Das ist natürlich ein Vorteil“, erzählt Tang, die ursprünglich aus Wien kommt.

Lesen Sie auch:
Beim Stier (li. Neumarkt gegen Straßwalchen) sollte man über Änderungen nachdenken.
„Krone“-Kolumne
Der Salzburger Stier hat Raum für Verbesserungen
08.01.2026
Julia Dür ist vom Klassenerhalt überzeugt.
Julia Dür ist vom Klassenerhalt überzeugt.(Bild: Gerhard Palnstorfer)

Die drei Youngsters, die derzeit bei einem internationalen Nachwuchsturnier in Linz weilen, hoffen alle auf eine große Karriere. „Mein Ziel ist es, irgendwann europaweit an der Spitze mitzuspielen“, so die Kuchlerin Pichler. Dürr betont: „Ich möchte einfach das Bestmögliche aus mir herausholen. Aber ich glaube schon, dass einiges drinnen ist.“ Davon ist auch Tang überzeugt, die aber davor noch ein anderes Ziel verfolgt: „Derzeit liegt mein Fokus noch auf der Schule.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.335 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
126.592 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
109.968 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf