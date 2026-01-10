Salzburger Rasselbande auf dem Vormarsch

Salzburgs Tischtennis-Talente, die noch nicht einmal 17 Jahre alt sind, trainieren schon mit dem österreichischen U19-Team. Das Trio Pichler, Dür und Tang träumt von einer großen Karriere. Nächstes Ziel ist aber der Klassenerhalt mit dem UTTC.
Gerade einmal 14, 15 und 16 Jahre alt sind Sophia Pichler, Vanessa Tang und Julia Dür. Trotzdem trainieren Salzburgs Tischtennis-Talente schon mit dem österreichischen U19-Team und nahmen kürzlich an einem Lehrgang in der Mozartstadt teil. „Das ist eine coole Möglichkeit, mit der heimischen Spitze zu trainieren. Es macht richtig Spaß“, erklärt Dür, die Älteste der Salzburger Rasselbande. Pichler, das Küken in der Gruppe, pflichtet ihr bei: „Für uns ist es eine Ehre, im Nationalteam zu sein. Wir konnten viel mitnehmen.“
Mit dem UTTC steckt das Trio heuer im Abstiegskampf im oberen Play-off der Bundesliga. „Wir spielen da natürlich oft gegen Erwachsene, die viel mehr Erfahrung haben als wir. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, ist Dür optimistisch. Die Stimmung innerhalb des Teams passt. „Wir sind alle miteinander befreundet. Das ist natürlich ein Vorteil“, erzählt Tang, die ursprünglich aus Wien kommt.
Die drei Youngsters, die derzeit bei einem internationalen Nachwuchsturnier in Linz weilen, hoffen alle auf eine große Karriere. „Mein Ziel ist es, irgendwann europaweit an der Spitze mitzuspielen“, so die Kuchlerin Pichler. Dürr betont: „Ich möchte einfach das Bestmögliche aus mir herausholen. Aber ich glaube schon, dass einiges drinnen ist.“ Davon ist auch Tang überzeugt, die aber davor noch ein anderes Ziel verfolgt: „Derzeit liegt mein Fokus noch auf der Schule.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.