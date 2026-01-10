Salzburger Rasselbande auf dem Vormarsch

Gerade einmal 14, 15 und 16 Jahre alt sind Sophia Pichler, Vanessa Tang und Julia Dür. Trotzdem trainieren Salzburgs Tischtennis-Talente schon mit dem österreichischen U19-Team und nahmen kürzlich an einem Lehrgang in der Mozartstadt teil. „Das ist eine coole Möglichkeit, mit der heimischen Spitze zu trainieren. Es macht richtig Spaß“, erklärt Dür, die Älteste der Salzburger Rasselbande. Pichler, das Küken in der Gruppe, pflichtet ihr bei: „Für uns ist es eine Ehre, im Nationalteam zu sein. Wir konnten viel mitnehmen.“