Die Generalprobe ist Kleßheim gelungen

Futsal-Zweitligist Inter Kleßheim ließ sich auch vom Stau-Chaos auf den Autobahnen nicht aus der Spur bringen und fertigte den SV Mahdi in Wien glatt mit 12:0 (4:0) ab. Damit ist die Generalprobe für den großen Aufstiegsschlager kommende Woche gegen FC Seestadt geglückt.
„Unser Plan ist voll aufgegangen. Und wir haben endlich zu Null gespielt“, strahlte Coach Sanel Moric im Anschluss. Angetrieben vom überragenden Torhüter-Routinier Matthew O’Connor und Regisseur Elvis Ozegovic – er assistierte bei acht der zwölf Tore - gingen die Salzburger schon in der ersten Minute durch Triplepacker Riad Selimi in Führung. „Die haben sich aber mit allen Mitteln verteidigt. Das war nicht so klar, wie es das Ergebnis sagt“, betonte Moric.
Drei Runden vor Schluss liegt sein Team drei Punkte hinter Seestadt, das kommende Woche nach Salzburg kommt. Nur der Meister steigt ins Aufstiegsplayoff auf, in welchem die besten zwei von vier Teams das Bundesliga-Ticket für kommende Saison ziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.