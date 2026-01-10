Die Generalprobe ist Kleßheim gelungen

„Unser Plan ist voll aufgegangen. Und wir haben endlich zu Null gespielt“, strahlte Coach Sanel Moric im Anschluss. Angetrieben vom überragenden Torhüter-Routinier Matthew O’Connor und Regisseur Elvis Ozegovic – er assistierte bei acht der zwölf Tore - gingen die Salzburger schon in der ersten Minute durch Triplepacker Riad Selimi in Führung. „Die haben sich aber mit allen Mitteln verteidigt. Das war nicht so klar, wie es das Ergebnis sagt“, betonte Moric.