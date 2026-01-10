Vorteilswelt
Vor Aufstiegsschlager

Die Generalprobe ist Kleßheim gelungen

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.01.2026 21:30
Regisseur Elvis Ozegovic (7) und Kollegen hatten alles Im Griff.
Regisseur Elvis Ozegovic (7) und Kollegen hatten alles Im Griff.

Futsal-Zweitligist Inter Kleßheim ließ sich auch vom Stau-Chaos auf den Autobahnen nicht aus der Spur bringen und fertigte den SV Mahdi in Wien glatt mit 12:0 (4:0) ab. Damit ist die Generalprobe für den großen Aufstiegsschlager kommende Woche gegen FC Seestadt geglückt. 

„Unser Plan ist voll aufgegangen. Und wir haben endlich zu Null gespielt“, strahlte Coach Sanel Moric im Anschluss. Angetrieben vom überragenden Torhüter-Routinier Matthew O’Connor und Regisseur Elvis Ozegovic – er assistierte bei acht der zwölf Tore - gingen die Salzburger schon in der ersten Minute durch Triplepacker Riad Selimi in Führung. „Die haben sich aber mit allen Mitteln verteidigt. Das war nicht so klar, wie es das Ergebnis sagt“, betonte Moric.

Nach dem 12:0-Sieg strahlte die Kleßheim-Crew in Wien um die Wette
Nach dem 12:0-Sieg strahlte die Kleßheim-Crew in Wien um die Wette(Bild: zVg)
Drei Runden vor Schluss liegt sein Team drei Punkte hinter Seestadt, das kommende Woche nach Salzburg kommt. Nur der Meister steigt ins Aufstiegsplayoff auf, in welchem die besten zwei von vier Teams das Bundesliga-Ticket für kommende Saison ziehen.

