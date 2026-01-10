Salzburg kommt im Test nicht über Remis hinaus

Vertessen traf für die Bullen

In Hälfte zwei nahm das Spiel – beide Teams wechselten kräftig durch – an Fahrt auf. Beim 0:1 hatte Salzburg den Ball schon sicher. Bischoff spielte auf seinen dänischen Landsmann Rasmussen. Obwohl die beiden die gleiche Sprache sprechen, gab es Kommunikationsprobleme. Denn Rasmussen ließ den Ball durch. Dafür bedankte sich Makuch (48.) und schob zur Führung für den Klub aus Schlesien ein. Doch keine zehn Minuten später gelang Vertessen (57.) per Weitschuss aus 17 Metern der Ausgleich. Nur ein paar Sekunden davor hatte Yeo die Latte getroffen.