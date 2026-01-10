Salzburg kommt im Test nicht über Remis hinaus

Im Testspiel gegen Rakow aus Polen spielte Salzburg nur 1:1. Vier Aluminiumtreffer verhinderten mehrere Tore der Bullen. Für Trainer Thomas Letsch heißt es nach diesem Match: Es gibt noch viel zu tun . . .
Die „Krone“ berichtet aus Belek
Und wieder kein Sieg: Nach dem 0:5 gegen die Bayern am Dreikönigstag müssen sich die Salzburger im zweiten Testspiel des Jahres gegen Rakow Czestochowa mit einem Unentschieden zufriedengeben. Im Match im Rahmen des Trainingslagers in Belek setzte es ein 1:1.
Nach drei Trainingseinheiten absolvierte der Bundesliga-Vizemeister am Samstagnachmittag den Test im Mardan Stadyumu in Antalya – Teil des Titanic Sports Complex. Da maßen sich die Bullen mit dem polnischen Vizemeister und Zweitplatzierten der Conference-League-Ligaphase.
Die ersten 45 Minuten des freundschaftlichen Testspiels waren teilweise Rasenschach. Zu vielen Großchancen kam es nicht. Einmal tankte sich Konate gut durch, Kitano traf einmal die Stange. Auf der Gegenseite musste Bullen-Goalie Schlager nur einmal wirklich aufpassen.
Vertessen traf für die Bullen
In Hälfte zwei nahm das Spiel – beide Teams wechselten kräftig durch – an Fahrt auf. Beim 0:1 hatte Salzburg den Ball schon sicher. Bischoff spielte auf seinen dänischen Landsmann Rasmussen. Obwohl die beiden die gleiche Sprache sprechen, gab es Kommunikationsprobleme. Denn Rasmussen ließ den Ball durch. Dafür bedankte sich Makuch (48.) und schob zur Führung für den Klub aus Schlesien ein. Doch keine zehn Minuten später gelang Vertessen (57.) per Weitschuss aus 17 Metern der Ausgleich. Nur ein paar Sekunden davor hatte Yeo die Latte getroffen.
Zehn Minuten vor Schluss ging es Schlag auf Schlag. Zawieschitzy, zur Pause für Schlager gekommen, sah einen gegnerischen Schuss nur knapp am Tor vorbeirollen. Im Gegenzug hatte Vertessen bei einem Stangenschuss Pech, Onisiwo scheiterte kurze Zeit später aus vier Metern am Torhüter. In Minute 87. knallte auch nach Bidstrup-Schuss die Latte – der vierte Aluminumtreffer der Bullen in diesem Spiel.
Testspiel: Salzburg – Rakow Czestochowa 1:1 (0:0). Tore: Vertessen (57.); Makuch (48.). – Salzburg-Aufstellung (4-2-2-2): Schlager (46. Zawieschitzky); Trummer (63. Chase), Gadou (63. Diambou), Schuster (46. Rasmussen), Krätzig (63. Aguilar); Diabate (46. Bidstrup), Kjaergaard (63. Gourna-Douath); Kitano (46. Kitano), Alajbegovic (46. Bischoff); Baidoo (46. Vertessen), Konate (46. Onisiwo). – Mardan Stadyumu, Antalya, Cakaroglu (Tur).
