Eder in Ljubno wieder nur von Prevc geschlagen

Eder nun Gesamt-Dritte im Weltcup

„Der erste Sprung war nicht ganz so cool, dafür bin ich noch recht weit gekommen. Der zweite war nicht ganz getroffen, ein bisschen zu früh auf der Kante, aber bei einem zweiten Platz darf man sich nicht aufregen“, sagte Eder. Zur aktuellen Stockerlserie meinte sie trocken: „Schon gut, aber ich möchte, dass meine Sprünge gut sind.“ Als Belohnung für den Hattrick auf Platz zwei rückte Eder in der Gesamtwertung auf Platz drei vor. Allerdings fehlen in Ljubno die Japanerinnen und ein Großteil der Norwegerinnen.