Damen-Skispringen

Eder in Ljubno wieder nur von Prevc geschlagen

Ski Nordisch
10.01.2026 13:34
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)

Lisa Eder hat am Samstag beim Weltcup der Skispringerinnen zum dritten Mal in Folge Platz zwei belegt!

Die 24-jährige Tirolerin musste sich auf der Normalschanze in Ljubno wie zuletzt zweimal in Villach nur der aktuellen Dominatorin Nika Prevc geschlagen geben. Die Slowenin feierte auf ihrer Heimschanze ihren schon 30. Weltcup-Sieg und dies klar 24,2 Punkte vor Eder. Dritte wurde die Deutsche Selina Freitag unmittelbar vor Julia Mühlbacher mit deren bester Saisonplatzierung.

Mühlbacher verpasste vor bei Frauen-Bewerben selten großer Kulisse mit rund 10.000 Zusehern das zweite Weltcup-Podest ihrer Karriere nur um 2,8 Zähler. Mit Meghann Wadsak und Hannah Wiegele holten zwei weitere ÖSV-Athletinnen mit den Rängen 26 und 28 ebenfalls Weltcup-Zähler.

Das Ergebnis:

(Bild: live.fis-ski.com)

Eder nun Gesamt-Dritte im Weltcup
„Der erste Sprung war nicht ganz so cool, dafür bin ich noch recht weit gekommen. Der zweite war nicht ganz getroffen, ein bisschen zu früh auf der Kante, aber bei einem zweiten Platz darf man sich nicht aufregen“, sagte Eder. Zur aktuellen Stockerlserie meinte sie trocken: „Schon gut, aber ich möchte, dass meine Sprünge gut sind.“ Als Belohnung für den Hattrick auf Platz zwei rückte Eder in der Gesamtwertung auf Platz drei vor. Allerdings fehlen in Ljubno die Japanerinnen und ein Großteil der Norwegerinnen.

Auch Mühlbacher klagte etwas darüber, im zweiten Durchgang die Kante nicht ganz getroffen zu haben. „Ich bin heute als Vierte vorbeigeschrammt, das macht Lust auf mehr“, erklärte die Oberösterreicherin, die sich über die vielen Fans freute. „Wir Damen haben das echt nicht oft, dass wir quasi ein volles Haus haben. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir einen guten Job machen.“ Für sie sei es „ein ganz neues Gefühl, unten echte Stimmung“ zu erleben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
