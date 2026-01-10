Red Bull Salzburg kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Donnerstag landete Bundesliga-Vizemeister Salzburg in der Türkei. Die Bullen schlugen in Belek ihr neuntägiges Trainingslager auf. Ein Ort, der bei vielen Fußballteams in der Wintervorbereitung beliebt ist und vor vielen Jahren auch bei Salzburg war. Denn in den Jahren 2007, 2009, 2010 bis 2013 und 2016 war der Klub aus der Mozartstadt Dauergast an der türkischen Riviera und kehrt 2026 wieder zu seinen Wurzeln zurück. Im Jahr 2013, und auch heute dabei: Torhüter Alexander Schlager. Damals durfte der Salzburger als 17-Jähriger ins Trainingslager mitfahren, musste sich aber noch hinter den arrivierten Kollegen Alexander Walke und Eddie Gustafsson anstellen.