Trainingscamp in Belek

Red Bull Salzburg kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Salzburg
10.01.2026 14:00
Torhüter Alexander Schlager war 2013 schon mit den Bullen in Belek.
Torhüter Alexander Schlager war 2013 schon mit den Bullen in Belek.(Bild: GEPA)

Salzburg ist seit Donnerstag im türkischen Belek und bereitet sich auf die anstehende Frühjahrssaison vor. Den Ort kennen langdienende Mitarbeiter gut, denn die Bullen waren in den Anfangsjahren nach dem Einstieg von Red Bull Dauergast in der Türkei. Ein Spieler war damals dabei und ist heute ein Leistungsträger.

Die „Krone“ berichtet aus Belek

Donnerstag landete Bundesliga-Vizemeister Salzburg in der Türkei. Die Bullen schlugen in Belek ihr neuntägiges Trainingslager auf. Ein Ort, der bei vielen Fußballteams in der Wintervorbereitung beliebt ist und vor vielen Jahren auch bei Salzburg war. Denn in den Jahren 2007, 2009, 2010 bis 2013 und 2016 war der Klub aus der Mozartstadt Dauergast an der türkischen Riviera und kehrt 2026 wieder zu seinen Wurzeln zurück. Im Jahr 2013, und auch heute dabei: Torhüter Alexander Schlager. Damals durfte der Salzburger als 17-Jähriger ins Trainingslager mitfahren, musste sich aber noch hinter den arrivierten Kollegen Alexander Walke und Eddie Gustafsson anstellen.

Genossen den Strand und das Meer in Belek: Jakob Jantscher (vorne) und Christoph Leitgeb ...
Genossen den Strand und das Meer in Belek: Jakob Jantscher (vorne) und Christoph Leitgeb (hinten).(Bild: GEPA)
Joaquín Boghossian im Meer.
Joaquín Boghossian im Meer.(Bild: GEPA)
Co-Trainer Piet Hamberg wurde von einem Hund begrüßt.
Co-Trainer Piet Hamberg wurde von einem Hund begrüßt.(Bild: GEPA)
Andreas Ulmer beim Bowling mit der Mannschaft.
Andreas Ulmer beim Bowling mit der Mannschaft.(Bild: GEPA)

In den gesamten Jahren haben die Bullen viel erlebt in Belek. Ob bei einem Bowling-Abend oder einem gemütlichen Tagesausklang am Strand. Stürmerflop Joaquín Boghossian traute sich sogar ins Meer. Auch tierischen Besuch gab es im Jahr 2012, als der damalige niederländische Co-Trainer Piet Hamberg am Rasen von einem Hund begrüßt wurde.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

