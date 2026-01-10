Feuerwehr barg Auto aus dem Straßengraben
Schnee und Eis
Zu einem Einsatz auf der Pass Gschütt Straße (B 166) rückte die Freiwillige Feuerwehr Annaberg am Samstag aus. Dabei war ein Fahrzeug von der schneebedeckten Straße abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.
Knapp eine Stunde wurde die Pass Gschütt Straße am Samstag für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und hängten das abgerutschte Auto an einen Seilzug. Mithilfe eines Hubkissens und einer Winde konnte es aus dem Graben befreit werden.
Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Unterstützt wurden sie von drei Polizeibeamten.
