LH Mattle privat wie selten: „Haben rebelliert“

„Wer mit 30 nichts ist, ist auch mit 40 nichts“

Sein politischer Werdegang begann 1986 als Gemeinderat in Galtür, rasch wurde er Vize-Bürgermeister. „Der damalige Bürgermeister war Adolf Türtscher – ein prominenter Wirt, der mich auch etwas gelten hat lassen“, betont Mattle, „im Dezember 1991 stand er in meiner Werkstatt. ,Du musst Bürgermeister werden’, sagte er. Ich entgegnete ihm, dass ich gerade eben meinen Betrieb gegründet habe und noch ziemlich jung dafür sei. Er ging dann zur Tür, drehte sich mit einer Zigarette im Mund um, sah mich an und sagte wiederum: ,Wer mit 30 nichts ist, ist auch mit 40 nichts.’ Das war eine klare Ansage. Ich stellte 1992 eine Liste mit einem äußerst jungen Team auf und wurde direkt zum Bürgermeister gewählt.“