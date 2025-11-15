Orchestraler Wirbelwind zu Gast in Dornbirn

Zwei Solisten im Mittelpunkt

Ein Klang, der der Beethoven Philharmonie unter dem etwas kühl wirkenden Thomas Rösner offenbar mehr liegt als Mozart und Beethoven, die folgten. Sicherlich sind die Musiker des Orchesters erstklassig, spielen sauber und lebendig, doch vielfach sind die Tempi verhetzt und der Ausdruck bleibt an der Oberfläche. Nach den Zugängen von Musikern des Originalklangs hat man da schon anderes im Ohr. So standen bei Mozarts „Sinfonia Concertante“ die beiden Solisten im Mittelpunkt. Der prominente Benjamin Schmid, Violine, mit lebhafter Mimik und Körpersprache, sein ehemaliger Schüler Ziyu He abgeklärt und stoisch. Musikalisch waren sie eines Sinnes und breiteten den Dialog der beiden schwesterlichen Instrumente wunderschön aus.