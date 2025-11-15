Bregenzer Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

Bei immer noch 12 Grad öffnete am Samstag die „Bregenzer Weihnacht“ ihre Tore. Am kommenden Wochenende starten die Dornbirner in die vorweihnachtliche Zeit, eine weitere Woche später wird in Feldkirch der Baum illuminiert und der Weihnachtsmarkt eröffnet.
Da hatte es Petrus fast ein wenig zu gut mit den Bregenzern gemeint: Wenige Stunden vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes war das Thermometer zum Teil gut über 15 Grad geklettert. Ein paar der Seestädter hatten sogar die kurzen Hosen nochmals aus dem Kasten geholt.
Bei der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr befand sich die warme Herbstsonne zwar auf dem Rückzug, so richtig weihnachtliche Stimmung wollte trotz des stattlichen Baums aus Lauterach und dem Lied „Oh Tannenbaum“ aber nicht aufkommen. Die wenigsten wollten sich bei einem Glühwein aufwärmen, schon eher gefragt waren da die alkoholhaltigen Kaltgetränke.
Lauterachs Bürgermeister Elmar Rhomberg erzählte bei der feierlichen Illuminierung, wie er den passenden Baum für seinen Bürgermeisterkollegen aus der Landeshauptstadt gefunden hatte. „Die Fichte war beim Bau einer Wasserleitung schlicht und einfach im Weg. Man könnte auch sagen, wir haben sie billig entsorgt“, berichtete er und sorgte damit für Schmunzeln im Publikum. Bürgermeister Michael Ritsch gab zu, den 6 Tonnen schweren Baum sogar noch etwas gekürzt zu haben, ansonsten hätte dieser gar nicht auf den Platz gepasst. Mit einem Händedruck der beiden Gemeindechefs wurde nicht nur die gute Partnerschaft der Kommunen bekräftigt, auch der Baum erstrahlte in einem ganz neuen Licht.
Noch bis 23. Dezember warten jetzt am Kornmarktplatz, in der Rathausstraße, auf dem Leutbühel und in der historischen Oberstadt Kunsthandwerk, weihnachtliche Köstlichkeiten und musikalische Unterhaltung auf die Besucher. Für die Kleinen gibt es einen Kunst-Eislaufplatz und das „Haus vom Nikolaus“. Neu in diesem Jahr ist eine Kinder-Zügle mit Bahnhof am Leutbühel und integrierter Back- und Bastelstube.
Wann öffnen die anderen Weihnachtsmärkte?
Knapp eine Woche später, am Freitag, 21. November, um 17 Uhr wird in der Messestadt der Dornbirner Christkindlemarkt von Bürgermeister Markus Fäßler eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von der Musikklasse 4A der Musikmittelschule Bergmannstraße Dornbirn und der „Dance Art School Dornbirn“. Anschließend erfolgt die Illuminierung des Christbaums am Marktplatz.
Wiederum eine Woche später, am Freitag, 28. November, um 17 Uhr werden in Feldkirch die Pforten der „Weihnachtsstadt“ von Bürgermeister Manfred Rädler auf der Weihnachtsbühne in der Neustadt offiziell geöffnet. Für die musikalische Einstimmung sorgen Lea Schneider, die den Eröffnungsakt begleitet und um 17.30 Uhr die energiegeladene „Wood Street Band“. Der traditionelle Blosengelmarkt mit Kunsthandwerksausstellung ist bereits am 21. und 22. November.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.