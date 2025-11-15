Bregenzer Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

Lauterachs Bürgermeister Elmar Rhomberg erzählte bei der feierlichen Illuminierung, wie er den passenden Baum für seinen Bürgermeisterkollegen aus der Landeshauptstadt gefunden hatte. „Die Fichte war beim Bau einer Wasserleitung schlicht und einfach im Weg. Man könnte auch sagen, wir haben sie billig entsorgt“, berichtete er und sorgte damit für Schmunzeln im Publikum. Bürgermeister Michael Ritsch gab zu, den 6 Tonnen schweren Baum sogar noch etwas gekürzt zu haben, ansonsten hätte dieser gar nicht auf den Platz gepasst. Mit einem Händedruck der beiden Gemeindechefs wurde nicht nur die gute Partnerschaft der Kommunen bekräftigt, auch der Baum erstrahlte in einem ganz neuen Licht.