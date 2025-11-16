„Mehr Kosteneffizienz durch Digitalisierung“

„Krone“: Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler hat unlängst vorgeschlagen, dass die Gesundheitsagenden zentral vom Bund gesteuert werden sollten. Wie sehen Sie das?

Korinna Schumann: Derzeit gibt es unzählige Vorschläge, wie das Gesundheitssystem organisiert werden sollte. Jetzt gilt es, diese zu beurteilen. Dabei ist es wichtig, dass wir das gesamte Gesundheitssystem zukunftssicher aufstellen. Es gibt eine Reformpartnerschaft mit den Ländern und wir haben uns darauf geeinigt, bis Ende April erst einmal eine Versorgungsanalyse durch externe Institute erstellen zu lassen. Dabei geht es darum, wer wofür wann und wo verantwortlich ist. Aus den Ergebnissen kann man dann die Ableitungen treffen, wie die Reformen gesetzt werden. Bei diesen Prozessen werden Bund und Länder gemeinsam arbeiten – das ist auch selbstverständlich.