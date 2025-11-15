Die merkwürdigen Toten

Nun denkt sich ein Totenbestatter beim Verzehr der wohlverdienten Pekingente, dass doch viele Asiaten schon ewig hier leben und vermutlich auch irgendwann hier sterben. Aber wo liegen sie eigentlich begraben? Hier nicht, so viel ist den Leichenbestattern klar. Auf den Friedhöfen zwischen Warth und Partenen sucht man den Namen Wang, Li, Chen oder Yang vergeblich. Sehr mysteriös. Abgesehen vom Verdienstentgang stimmt das seltsame Verschwinden unserer asiatischen Mitbürger nach dem Tod die hiesigen Leichenbestatter schon etwas skeptisch.