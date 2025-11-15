Feldkirchs Parteien legen Wahlkosten offen

2,85 Euro pro Wahlberechtigten

In Feldkirch hat man sich im Vorfeld der Gemeindewahlen ebenfalls auf ein gemeinsames Regelwerk verständigt. Die Aufwendungen für den Wahlkampf wurden mit 2,85 Euro pro Wahlberechtigten begrenzt. Im Fall einer Stichwahl, so die Vereinbarung, erhöht sich diese Grenze um einen weiteren Euro pro Wahlberechtigten. Wahlberechtigt waren bei der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 27.099 Personen, folglich errechnete sich daraus eine Wahlkostenobergrenze von 77.232,15 Euro bzw. 104.331,15 Euro (bei einer Stichwahl).