Verletzter Rossi fehlt Minnesota einige Wochen

Marco Rossi muss eine Verletzungspause einlegen. Minnesota Wild trainierte am Freitag ohne den Vorarlberger, laut einem Bericht des Sportportals „The Athletic“ wird der Stürmer wegen einer Unterkörperverletzung zumindest einige Wochen pausieren müssen.
Die Blessur soll sich Rossi schon am 18. Oktober im Spiel der National Hockey League gegen Philadelphia beim Blocken eines Schusses zugezogen haben. Danach pausierte er für eine Partie, kehrte in der Folge aber aufs Eis zurück.
Der in der ersten Linie eingesetzte Rossi hält nach 17 Einsätzen in dieser Saison bei vier Toren und neun Assists.
