Föhn war arger Spielverderber im Test der Altacher

Wenige Aufschlüsse

Die Partie in Koblach, die immerhin 1000 Zuschauer anlockte, litt unter dem starken Föhnsturm, der gestern durchs Ländle zog. Schon deshalb gab es wenig Aufschlüsse, das Spielgerät war in vielen Situationen nicht wirklich kontrollierbar. Dass die Altacher Offensive keine Offenbarung war, ist nichts Neues. So stark der Föhn blies, so harmlos waren lange Zeit die Angriffe, die von den Heimischen gespielt wurden. Gegen einen Hinterbänkler der 3. Deutschen Liga darf man durchaus mehr erwarten. Erst in den letzten 30 Minuten, als Trainer Fabio Ingolitsch mehrere Stammspieler einwechselte, wurde endlich mehr Druck erzeugt. Aber wie schon so oft kein Treffer erzielt.