Rumäne ließ sich von Taxis durchs Land kutschieren

Im Mittelpunkt des Verfahrens am Freitag stand ein 36 Jahre alter Mann aus Rumänien, der nach einem Monat Untersuchungshaft vor Gericht betonte, die Zeit hinter Gittern habe ihn „geläutert“. Auf die Nachfrage des Richters, was er damit konkret meine, erklärte der in der Schweiz wohnhafte Handwerker: „Ich will nicht mehr so viel trinken und für meine Tochter stabil bleiben.“ Alkohol habe ihn in schwierigen Lebensphasen nach der Scheidung und anderen privaten Belastungen immer wieder zu Straftaten verleitet.