Altach und Rankweil

Bittere Cup-Niederlagen für Klubs aus dem Ländle

Vorarlberg
15.11.2025 18:25
Altach-Stürmerin Brigitta Pulins und ihre Teamkolleginnen mussten sich Sturm mit 1:2 geschlagen ...
Altach-Stürmerin Brigitta Pulins und ihre Teamkolleginnen mussten sich Sturm mit 1:2 geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Die Frauen des SCR Altach mussten im ÖFB-Cup-Achtelfinale bei Sturm Graz eine bittere 1:2-Niederlage einstecken, der Traum vom Pokal ist ausgeträumt. Das, obwohl die Rheindörflerinnen in der Steiermark das bessere Team waren – es aber nicht schafften, die Partie vorzeitig für sich zu entscheiden.

Die Rheindörflerinnen waren stark ins Spiel gestartet, ließen den Grazerinnen – wie schon vor etwas über einem Monat beim 2:0-Sieg in der Liga – wenig Platz und machten viel Druck. Und gingen bereits nach 17 Minuten durch Nayana Ebersold in Führung, die junge Schweizerin traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Dann aber verpasste es die Elf von Coach Markus Spiegel trotz guter Chancen, nachzulegen.

Was sich in Hälfte zwei rächen sollte. Kurz nach Wiederanpfiff traf Sturm-Topscorerin Zala Kustrin zum 1:1 (49.). Altach blieb das kontrollierende Team, musste dann aber auch noch das 1:2 hinnehmen – die Defensive konnte einen Ball nicht klären, Marie Spieß traf per – sehenswertem – Sonntagsschuss von der Strafraumecke ins kurze Kreuz und besiegelte damit Cup-Aus der Altacherinnen.

Rankweil trotzte LASK lange
Bitter war der Pokalauftritt auch für die Frauen von Zweitligist Rankweil. Die Elf von Adem Fazliu schaffte es im Heimspiel gegen Bundesligist LASK nach hartem Fight in die Verlängerung, kassierte dort aber in der 110. Minute das 2:3.

Frauen ÖFB-Cup, Achtelfinale: SK Sturm Graz – SCR Altach 2:1 (0:1), RW Rankweil – LASK 2:3 n.V. (1:1, 0:0), Kraig – Hartberg 0:1 (0:0), Wacker Innsbruck – RB Salzburg 0:1 (0:0), St. Pölten – Austria Wien 1:2 (1:1); Sonntag: Austria Klagenfurt – Neulengbach (12), Geretsberg – BW Linz, Landhaus – Vienna (beide 14).

