Bittere Cup-Niederlagen für Klubs aus dem Ländle

Die Rheindörflerinnen waren stark ins Spiel gestartet, ließen den Grazerinnen – wie schon vor etwas über einem Monat beim 2:0-Sieg in der Liga – wenig Platz und machten viel Druck. Und gingen bereits nach 17 Minuten durch Nayana Ebersold in Führung, die junge Schweizerin traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Dann aber verpasste es die Elf von Coach Markus Spiegel trotz guter Chancen, nachzulegen.