Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Sturm Graz

Altacherinnen wollen das Ticket fürs Viertelfinale

Vorarlberg
15.11.2025 07:55
Im letzten Duell mit Sturm siegten die Altacherinnen mit 2:0.
Im letzten Duell mit Sturm siegten die Altacherinnen mit 2:0.(Bild: GEPA)

Die Damen des SCR Altach sind im ÖFB-Cup unterwegs – im Achtelfinale sind die Rheindörflerinnen heute (13.30) bei Sturm Graz zu Gast. Beide Teams spielen eine bisher ganz starke Saison – alles ist angerichtet für einen Pokalfight. 

0 Kommentare

Die Steirerinnen liegen in der Frauen Bundesliga derzeit auf Platz drei, zwei Punkte vor den Altacherinnen, im bisher einzigen Duell in dieser Saison feierten die Rheindörflerinnen am 12. Oktober in Graz einen 2:0-Auswärtssieg. Im ÖFB-Cup stiegen Coach Markus Spiegel und sein Team aufgrund eines Freiloses direkt ins Achtelfinale auf, die Grazerinnen besiegten in Runde eins Zweitligist GAK klar mit 5:0.

Torjäger-Duell
Neben dem Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale steht heute auch ein Duell der Torjägerinnen im Vordergrund. Altach-Stürmerin Brigitta Pulins führt die Bundesliga-Torschützenliste nach zwölf Runden mit zehn Treffern an, dicht gefolgt von Graz-Angreiferin Zala Kustrin, die in dieser Saison bereits achtmal traf.

Brigitta Pulins (r.) ist die gefährlichste Torschützin in der Frauen Bundesliga.
Brigitta Pulins (r.) ist die gefährlichste Torschützin in der Frauen Bundesliga.(Bild: GEPA)

Ebenfalls heute sind die Zweitligistinnen aus Rankweil im Einsatz – Coach Adem Fazliu und sein Team empfangen Bundesligist LASK (13).

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 15°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 20°
Symbol wolkig
Dornbirn
10° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
14° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
124.689 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.389 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
77.848 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Vorarlberg
Gegen Sturm Graz
Altacherinnen wollen das Ticket fürs Viertelfinale
Keine Verfehlungen
Feldkirchs Parteien legen Wahlkosten offen
NHL
Verletzter Rossi fehlt Minnesota einige Wochen
0:0 gegen Ulm
Föhn war arger Spielverderber im Test der Altacher
Ohne zu bezahlen
Rumäne ließ sich von Taxis durchs Land kutschieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf