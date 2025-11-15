Altacherinnen wollen das Ticket fürs Viertelfinale

Die Steirerinnen liegen in der Frauen Bundesliga derzeit auf Platz drei, zwei Punkte vor den Altacherinnen, im bisher einzigen Duell in dieser Saison feierten die Rheindörflerinnen am 12. Oktober in Graz einen 2:0-Auswärtssieg. Im ÖFB-Cup stiegen Coach Markus Spiegel und sein Team aufgrund eines Freiloses direkt ins Achtelfinale auf, die Grazerinnen besiegten in Runde eins Zweitligist GAK klar mit 5:0.