Altacherinnen wollen das Ticket fürs Viertelfinale

Die Damen des SCR Altach sind im ÖFB-Cup unterwegs – im Achtelfinale sind die Rheindörflerinnen heute (13.30) bei Sturm Graz zu Gast. Beide Teams spielen eine bisher ganz starke Saison – alles ist angerichtet für einen Pokalfight.
Die Steirerinnen liegen in der Frauen Bundesliga derzeit auf Platz drei, zwei Punkte vor den Altacherinnen, im bisher einzigen Duell in dieser Saison feierten die Rheindörflerinnen am 12. Oktober in Graz einen 2:0-Auswärtssieg. Im ÖFB-Cup stiegen Coach Markus Spiegel und sein Team aufgrund eines Freiloses direkt ins Achtelfinale auf, die Grazerinnen besiegten in Runde eins Zweitligist GAK klar mit 5:0.
Torjäger-Duell
Neben dem Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale steht heute auch ein Duell der Torjägerinnen im Vordergrund. Altach-Stürmerin Brigitta Pulins führt die Bundesliga-Torschützenliste nach zwölf Runden mit zehn Treffern an, dicht gefolgt von Graz-Angreiferin Zala Kustrin, die in dieser Saison bereits achtmal traf.
Ebenfalls heute sind die Zweitligistinnen aus Rankweil im Einsatz – Coach Adem Fazliu und sein Team empfangen Bundesligist LASK (13).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.