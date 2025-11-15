Führerscheinneuling stürzt in bewaldeten Steilhang

Der junge Mann war auf der L193 von Sonntag kommend Richtung Blons unterwegs, als in einer Kurve plötzlich ein Tier im Scheinwerferlicht auftauchte. Der 18-Jährige versuchte auszuweichen und geriet dabei über den linken Fahrbahnrand hinaus. In weiterer Folge stürzte der Pkw rund 20 Meter über einen bewaldeten Steilhang in die Tiefe.