Führerscheinneuling stürzt in bewaldeten Steilhang

Glück im Unglück hatten zwei junge Männer bei einem Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag in Blons (Vorarlberg). Der 18-jährige Lenker und sein 21-jähriger Beifahrer kamen bei einem Absturz mit dem Pkw ohne Verletzungen davon. Am Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden.
Der junge Mann war auf der L193 von Sonntag kommend Richtung Blons unterwegs, als in einer Kurve plötzlich ein Tier im Scheinwerferlicht auftauchte. Der 18-Jährige versuchte auszuweichen und geriet dabei über den linken Fahrbahnrand hinaus. In weiterer Folge stürzte der Pkw rund 20 Meter über einen bewaldeten Steilhang in die Tiefe.
Das Fahrzeug blieb zwischen mehreren Bäumen auf dem Dach liegen. Die beiden Männer konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wieder zurück auf die Straße klettern. Der herbeigerufene Notarzt stellte keine Verletzungen fest.
Aufgrund des Schocks, den das Duo beim wilden Ritt durch die Prärie erlitten hatte, wurde es zur weiteren Abklärung mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,0 mg/lt.
