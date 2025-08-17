Vorteilswelt
Kasperl der Woche

Anschauen nur auf eigene Gefahr

Wien
17.08.2025 16:00
Zu sehen: Sigrid Maurer, Alma Zadić und Werner Kogler und zu viel Tagesfreizeit
Zu sehen: Sigrid Maurer, Alma Zadić und Werner Kogler und zu viel Tagesfreizeit

Die Fan-Gemeinde der Grünen wird wohl sagen: Der Autor dieser Zeilen geht zum Lachen auch in den Keller. Der Vorteil da unten: Kein Handy-Empfang – und somit bleiben einem die Instagram-Videos der Öko-Laiendarsteller glücklicherweise verborgen. 

Wer sie dennoch zu Gesicht bekommt, der sieht drei Politiker mit zu viel Tagesfreizeit, die einen Anschlag auf die Lachmuskeln planen. Die gute Nachricht: Wie die meisten wird auch dieser vereitelt. Die Story des neuesten Streichs: Eine Selbsthilfegruppe gestanzter Grüner will fernschauen.

Die Protagonisten:  Werner Kogler in seiner Paraderolle als schusseliger Fußballfan, der orientierungslos die Fernbedienung sucht. Alma Zadić, die vergessen hat, dass sie keine Regierungsfunktion mehr innehat und völlig gestresst mit Akten durch einen Flur läuft. Ihr Baby hat sie um den Bauch geschnallt. Später verschwindet das Kleinkind spurlos und wird auf dem TV-Sofa vom Regisseur durch eine Packung Chips ersetzt, die Sigrid Maurer fest an ihren Körper presst.



Was für eine Wende! Der beste Plot-Twist in der Fernsehgeschichte seit der Rückkehr von Bobby Ewing in „Dallas“. Überraschendes Ende: Alle drei wollen etwas anderes sehen und entscheiden sich notgedrungen für die ORF-Sommergespräche mit Leonore Gewessler.

Was lernen wir daraus? Abgeordneten ist oft fad. Und dank des desaströsen Wirtschaftskurses der vorigen Regierung mit grüner Beteiligung müssen sogar hoch bezahlte Politiker in einer WG wohnen. Peinlich! Unsere Kasperln der Woche.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
