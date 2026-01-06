Vorteilswelt
Florianis rückten an

Eule im Kamin hilflos gefangen: Rettungsaktion!

Niederösterreich
06.01.2026 11:00
Der Vogel hatte sich in einen Kamin verirrt und konnte sich nicht selbst befreien. Die Kameraden ...
Der Vogel hatte sich in einen Kamin verirrt und konnte sich nicht selbst befreien. Die Kameraden rückten an.(Bild: FF St. Pölten-St. Georgen)

Das Tier hatte sich in St. Georgen am Steinfelde (NÖ) in den Kamin verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Kameraden befreiten den Vogel aus seiner misslichen Lage.

Zu einem gar tierisch winterlichen Einsatz rückten die Kameraden am Sonntag in St. Georgen am Steinfelde, einem Stadtteil von St. Pölten, aus. Eine Eule hatte sich in einen Kamin verirrt und steckte fest. Die klirrende Kälte dürfte den Vogel in sein wärmendes Versteck getrieben haben.

Nachdem sich die Eule von ihrem Schock erholt hatte, flog sie in den nahe gelegenen Wald davon.
Nachdem sich die Eule von ihrem Schock erholt hatte, flog sie in den nahe gelegenen Wald davon.(Bild: FF St. Pölten-St. Georgen)
Florianis rückten zur behutsamen Rettung an
Florianis rückten zur behutsamen Rettung an(Bild: FF St. Pölten-St. Georgen)

Nachdem sich der Kauz nicht aus eigener Kraft befreien konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Eule wurde behutsam geborgen, danach flog sie in den nahen Wald davon. Für die Florianis handelte es sich um den ersten Einsatz im noch jungen neuen Jahr 2026.

