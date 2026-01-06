Eule im Kamin hilflos gefangen: Rettungsaktion!

„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
Das Tier hatte sich in St. Georgen am Steinfelde (NÖ) in den Kamin verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Kameraden befreiten den Vogel aus seiner misslichen Lage.
Zu einem gar tierisch winterlichen Einsatz rückten die Kameraden am Sonntag in St. Georgen am Steinfelde, einem Stadtteil von St. Pölten, aus. Eine Eule hatte sich in einen Kamin verirrt und steckte fest. Die klirrende Kälte dürfte den Vogel in sein wärmendes Versteck getrieben haben.
Nachdem sich der Kauz nicht aus eigener Kraft befreien konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Eule wurde behutsam geborgen, danach flog sie in den nahen Wald davon. Für die Florianis handelte es sich um den ersten Einsatz im noch jungen neuen Jahr 2026.
