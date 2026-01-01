Neuer Service: „Kärntner Letter“ ab dem 1. Jänner!

Das Wichtigste aus dem Land und über das Land – ein neuer Service der „Krone“
Seit mehr als 42 Jahren erscheint die „Krone“ in Kärnten; jeden Tag rund ums Jahr. Gedruckt, als E-Paper, als Online-Plattform, in Social-Media-Kanälen. Und auch als Newsletter, der direkt in die E-Mail-Postfächer gesendet wird. Diesen Service machen wir jetzt aber noch besser, noch persönlicher, noch menschlicher.
Denn das ist es ja, was in unserer Zeit mit all ihren digitalen Verlockungen in Gefahr ist: der offene Zugang zu den Themen, die menschliche Bewertung, die persönliche Nachricht, die spezielle Note.
Mit dem „Kärntner Letter“ werden wir als Redaktion ab heute, 1. Jänner, Sie, liebe und geschätzte Leserinnen und Leser, mit ganz speziell aufbereiteten Nachrichten zum Tag versorgen. Das Besondere, das Außergewöhnliche, das, was sonst unterzugehen droht, werden wir hervorholen, erklären, interpretieren, anregen und darauf aufmerksam machen. Kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht.
Wie man zu diesem Angebot kommt? Denkbar einfach: auf www.krone. at/newsletter das Kärntner Wappen suchen, das zum „Kärntner Letter“ führt, anklicken, fertig!
Übrigens: Auf dieser Internet-Seite finden Sie auch alle anderen Newsletter-Angebote der „Krone“. Vielleicht ist ja noch etwas für Sie dabei?
Und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen: gerne! Bei jedem Newsletter wird die Autorin oder der Autor zu finden sein. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, Anregungen, Kritik, Ideen, Schönes, Schwieriges, Lustiges und Nachdenkliches.
Einen schönen Jahreswechsel mit Ihrer „Kärntner Krone“!
