Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum auf die Welt

Zum Jahreswechsel durften wir zwei neue Kärntner begrüßen, das Rennen machte ein Bub im Klinikum Klagenfurt, Platz zwei ging an einen Neugeborenen in St. Veit.
Um 3.35 Uhr war es am Donnerstag endlich so weit – das Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum Klagenfurt auf die Welt. Der gesunde Bub heißt Ibrahim Abdisalam Mahamed, wiegt 3160 Gramm und war schon 49 Zentimeter groß – eine große Schwester und die Eltern freuen sich über das neue Familienmitglied. „Es sind noch zwei weitere Babys unterwegs, die sich aber noch ein bisschen Zeit lassen“, heißt aus dem ELKI.
Platz zwei ging dann an Jonathan, der im Krankenhaus der barmherzigen Brüder in St. Veit um 4.30 Uhr das Licht der Welt erblickte. In Villach, Wolfsberg, Spittal und Lienz blieb es ruhig zum Jahreswechsel. „Aber der Tag ist noch jung, da könnte noch was kommen“, erzählt uns eine Hebamme schmunzelnd.
