Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum auf die Welt

Um 3.35 Uhr war es am Donnerstag endlich so weit – das Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum Klagenfurt auf die Welt. Der gesunde Bub heißt Ibrahim Abdisalam Mahamed, wiegt 3160 Gramm und war schon 49 Zentimeter groß – eine große Schwester und die Eltern freuen sich über das neue Familienmitglied. „Es sind noch zwei weitere Babys unterwegs, die sich aber noch ein bisschen Zeit lassen“, heißt aus dem ELKI.