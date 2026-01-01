Nach Disqualifikation: Norwegen reicht Attest nach

Warum Ström eine zweite Sohle trug

Wie Norwegens Cheftrainer Christian Mayer dem TV-Sender NRK nun schildert, leide Ström unter einer Schiefstellung der Hüfte, weswegen sie am rechten Bein durch eine Sohle einen Höhenunterschied von einem Zentimeter ausgleicht. „Sie hat sich 2023 in Engelberg verletzt, die Verletzung war auf diese Hüftproblematik zurückzuführen. Deshalb haben wir begonnen, das auszugleichen“, erklärt Mayer.