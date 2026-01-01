Alte Probleme und die Hoffnung auf das Neue

Kaiser sagt Adieu

Noch mehr Veränderung wird aber das kommende Jahr bringen. Besonders an der Landesspitze. Denn für Landeshauptmann Peter Kaiser wird es Zeit, Adieu zu sagen. Auch wenn sich der scheidende Landeschef noch nicht in die Karten blicken lässt, wann genau er das Zepter übergibt. „In Bälde“, betont das rote Urgestein fast schon gebetsmühlenartig. Doch dieses „in Bälde“ dürfte rascher kommen als gedacht. Denn noch in der ersten Jahreshälfte darf damit gerechnet werden, dass Kaiser sein Amt an seinen jetzigen Parteichef Daniel Fellner übergeben wird.