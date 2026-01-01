Böller, Dramen – aber auch Lichtershows und Gebete

Glanz, Glitter, Glorie: Zum Jahreswechsel lassen sich viele Städte nicht lumpen und erfreuen feierwütige Besucher mit spektakulären Lichtshows, buntem Feuerwerk, Gratis-Konzerten, Partys & Co. Doch die Silvesternacht blieb nicht überall friedlich. Der Einsatz von Böllern und Raketen forderte zahlreiche Todesopfer und Schwerverletzte. Besonders in Deutschland und den Niederlanden uferten die „Feierlichkeiten“ teils erheblich aus.