So feierte die Welt
Böller, Dramen – aber auch Lichtershows und Gebete
Glanz, Glitter, Glorie: Zum Jahreswechsel lassen sich viele Städte nicht lumpen und erfreuen feierwütige Besucher mit spektakulären Lichtshows, buntem Feuerwerk, Gratis-Konzerten, Partys & Co. Doch die Silvesternacht blieb nicht überall friedlich. Der Einsatz von Böllern und Raketen forderte zahlreiche Todesopfer und Schwerverletzte. Besonders in Deutschland und den Niederlanden uferten die „Feierlichkeiten“ teils erheblich aus.
Doch welches Land feierte wann – und wie? krone.at verschafft Ihnen hier einen Überblick:
- Um 11 Uhr MEZ begrüßten die 7300 Einwohner von Kiritimati als Erste das neue Jahr.
- Sydney trotzte dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. Tausende hielten Kerzen und andere Lichter in den Händen, als im Rahmen einer Schweigeminute an die Opfer gedacht wurde. Die traditionellen Silvesterfeiern an dem Strand wurden abgesagt.
Neuseeland begrüßte bereits um 12 Uhr MEZ den Jahreswechsel mit einem großen Feuerwerk am Sky Tower in der größten Stadt Auckland. Auch Tonga und Samoa starteten zeitgleich in 2026.
Asiatische Staaten wie Indonesien begrüßten Stunden später mit Feuerwerk und großen Feiern in den Städten das Jahr 2026. In Peking (China) feierten die Menschen an der Großen Mauer.
Singapur, Dubai, Busan (Südkorea) und Bangkok übertrumpften sich gegenseitig mit spektakulären Lichtershows. Hongkong verzichtete auf Feuerwerk, um den Opfern eines Großbrandes zu gedenken.
Video: Feuerwerk Burj Khalifa in Dubai
Mit dem traditionellen Ball Drop am Times Square (siehe Bilder unten) begrüßte New York City das neue Jahr. Punkt Mitternacht senkte sich die leuchtende Kugel am weltberühmten Times Square und markierte den Beginn des neuen Jahres. Einzigartig: Die USA feiern 2026 den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung – darum fiel die in die Nationalfarben rot, weiß und blau erstrahlende Kugel gleich zweimal.
- Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird schließlich der letzte bewohnte Ort der Erde sein, der das neue Jahr begrüßt – zwölf Stunden nach Österreich, wo in Wien wieder der traditionelle Silvesterpfad stattfand.
Der Andrang in Wien beim Silvesterpfad war wie gewohnt groß. Kurz vor Mitternacht wurde das gesamte Veranstaltungsareal für weitere Gäste gesperrt, weil es zu einer vollen Auslastung gekommen war. Die Veranstalter freuten sich über eine „unaufgeregte und friedliche“ Stimmung.
Von Silvesterfrieden konnten Großstädte in Deutschland und den Niederländer nur träumen – es gab Brände, Hunderte Festnahmen, viele – teils schwer – Verletzte und sogar Tote (siehe Artikellinks unten).
Mehr als Hunderttausend Menschen feierten unterdessen zum Glockenschlag von Big Ben in London (siehe Video oben). Bei eisigen Temperaturen versammelten sich die Feiernden in einem abgesperrten Bereich am Themseufer und bestaunten das größte Feuerwerk in Europa.
- Auch in der französischen Hauptstadt Paris feierten Hunderttausende Menschen wieder auf den Champs-Élysées, in der spanischen Metropole Madrid versammelten sich viele Menschen mit Weintrauben im Gepäck. Diese müssen der Tradition nach am 31. Dezember um Mitternacht zum Takt der das neue Jahr anzündenden Glockenschläge eine nach der anderen verzehrt werden.
- In der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro feierten Hunderttausende bei sommerlichen Temperaturen, Feuerwerk und Musik von Gilberto Gil in das neue Jahr.
Wir hoffen, auch Sie sind gut „gerutscht“.
krone.at wünscht allen Lesern Prosit Neujahr. Bleiben Sie gesund!
