Ganz traditionell: Hennele zum 50. Geburtstag

Und wie wird es mit dem neuen Geschäftsführer an der Spitze künftig mit der Herbstmesse weitergehen? „Die Frühjahrs- und die Herbstmesse sind nach wie vor unsere Flaggschiffe. Das sehen wir an den Besucherzahlen – auch wenn diese leicht rückläufig sind“, gibt Dechant zu. Deshalb würden beide Formate evaluiert. „Es kann sein, dass sich einzelne Aspekte verschieben, mittelfristig gehe ich aber nicht davon aus, dass die beiden Messen abgeschafft werden.“ Zumal sich auch die Trends und der Zeitgeist immer wieder ändern würden.