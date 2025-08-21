Vorteilswelt
Ländle-Radkriterium

Der Countdown läuft für Rankweil!

Vorarlberg
21.08.2025 07:55
(Bild: Marktgemeinde Rankweil/ Bernd Oswald)

Das internationale Radkriterium, das am Wochenende in Rankweil „Rund um den Liebfrauenberg“ gesprintet wird, freut sich auf ein Rekordstarterfeld. Außerdem aus Fahrer aus der absoluten Weltelite. Und eventuell könnte sogar noch die eine oder andere Prominenz aus dem Ländle vorbeischauen.

0 Kommentare

Superlativ wird das Internationale Radkriterium „Rund um den Liebrauenberg“, das am Samstag und Sonntag in Rankweil über die Bühne gehen wird. Mit einem Rekordstarterfeld und Fahrern aus der Weltelite. „Felix Erhardt hat grünes Licht von seinem Team bekommen, es fehlt nur noch das Schriftliche“, freut sich Rennleiter Thomas Kofler. Der 25-jährige Deutsche gehört zur absoluten Spitzenklasse, fährt seit Sommer 2022 für das UCI World Team Jayco AlUla und wurde zuletzt Vierter bei der Tour of Austria.

Felix Engelhardt (l.) wurde Vierter bei der letzten Tour of Austria.
Felix Engelhardt (l.) wurde Vierter bei der letzten Tour of Austria.(Bild: GEPA)

Weitere ganz starke Konkurrenz also für das Team Vorarlberg, das in beinahe kompletter Besetzung um die Podiumsplätze mitfahren will. „Wir gegen die Sprinter“, lacht Manager Kofler, „als Straßenmannschaft müssen wir da vom Start weg so schnell wie möglich sein, sonst wird das schwierig!“

Aber nicht nur das Hauptrennen wird spannend. Auch von den Amateuren darf man sich einiges erwarten. „Wir haben in den Hometown Hero-Klassen noch sehr viele Anmeldungen bekommen, es ist ein Rekordstarterfeld“, sagt Kofler, der am Wochenende auch mit trockenem Wetter rechnet.

Ländle-Prominenz
Ein Zuschauermagnet soll das Spektakel am Liebfrauenberg werden. Und könnte auch Prominenz aus dem Ländle anziehen. So soll etwa NHL-Profi Marco Rossi vielleicht auf einen Sprung vorbeischauen, der Feldkircher Eishockey-Star weilt derzeit im Ländle und war zuletzt auch Zuschauer beim ersten Testspiel der Pioneers Vorarlberg.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
Ländle-Radkriterium
Der Countdown läuft für Rankweil!
Herbstmesse
Ganz traditionell: Hennele zum 50. Geburtstag
Krone Plus Logo
Null Tote in Helsinki
Der Sicherheit zuliebe: „Ich schiebe mein Auto“
Frauen ausgebeutet
Schuldspruch für Prostituierte wegen Zuhälterei
Große Suchaktion
Wanderer verunglückt tödlich in Vorarlbergs Bergen
