Der Countdown läuft für Rankweil!

Superlativ wird das Internationale Radkriterium „Rund um den Liebrauenberg“, das am Samstag und Sonntag in Rankweil über die Bühne gehen wird. Mit einem Rekordstarterfeld und Fahrern aus der Weltelite. „Felix Erhardt hat grünes Licht von seinem Team bekommen, es fehlt nur noch das Schriftliche“, freut sich Rennleiter Thomas Kofler. Der 25-jährige Deutsche gehört zur absoluten Spitzenklasse, fährt seit Sommer 2022 für das UCI World Team Jayco AlUla und wurde zuletzt Vierter bei der Tour of Austria.