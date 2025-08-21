Der Countdown läuft für Rankweil!

Das internationale Radkriterium, das am Wochenende in Rankweil „Rund um den Liebfrauenberg“ gesprintet wird, freut sich auf ein Rekordstarterfeld. Außerdem aus Fahrer aus der absoluten Weltelite. Und eventuell könnte sogar noch die eine oder andere Prominenz aus dem Ländle vorbeischauen.
Superlativ wird das Internationale Radkriterium „Rund um den Liebrauenberg“, das am Samstag und Sonntag in Rankweil über die Bühne gehen wird. Mit einem Rekordstarterfeld und Fahrern aus der Weltelite. „Felix Erhardt hat grünes Licht von seinem Team bekommen, es fehlt nur noch das Schriftliche“, freut sich Rennleiter Thomas Kofler. Der 25-jährige Deutsche gehört zur absoluten Spitzenklasse, fährt seit Sommer 2022 für das UCI World Team Jayco AlUla und wurde zuletzt Vierter bei der Tour of Austria.
Weitere ganz starke Konkurrenz also für das Team Vorarlberg, das in beinahe kompletter Besetzung um die Podiumsplätze mitfahren will. „Wir gegen die Sprinter“, lacht Manager Kofler, „als Straßenmannschaft müssen wir da vom Start weg so schnell wie möglich sein, sonst wird das schwierig!“
Aber nicht nur das Hauptrennen wird spannend. Auch von den Amateuren darf man sich einiges erwarten. „Wir haben in den Hometown Hero-Klassen noch sehr viele Anmeldungen bekommen, es ist ein Rekordstarterfeld“, sagt Kofler, der am Wochenende auch mit trockenem Wetter rechnet.
Ländle-Prominenz
Ein Zuschauermagnet soll das Spektakel am Liebfrauenberg werden. Und könnte auch Prominenz aus dem Ländle anziehen. So soll etwa NHL-Profi Marco Rossi vielleicht auf einen Sprung vorbeischauen, der Feldkircher Eishockey-Star weilt derzeit im Ländle und war zuletzt auch Zuschauer beim ersten Testspiel der Pioneers Vorarlberg.
