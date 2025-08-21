Beratungsstelle femail bezieht neues Quartier

Die Frauen-Beratungsstelle femail hat am Mittwoch offiziell ihre neuen Räumlichkeiten im Schloßgraben 10 in Feldkirch eröffnet. Auch Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) gratulierte dem Team zum neuen Zuhause.
Meilenstein für die Frauen-Beratungsstelle femail: Das neunköpfige Team konnte vor wenigen Tagen seine neuen Räumlichkeiten in Feldkirch einweihen. Mit dabei war auch Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink. Für Einzelberatungen, Workshops und Projektarbeit bietet die neue Location im Schlossgraben 10 nun die geeigneten Rahmenbedingungen.
Die meisten Fragen, die bei femail beantwortet werden, drehen sich um die Themen Familienrecht, Trennung, Scheidung und Obsorge. Seit 30 Jahren besteht die Beratungsstelle schon, laufend wird das Angebot erweitert. So besteht seit vergangenem Jahr etwa ein spezielles Angebot für Frauen ab 60. Der Zulauf zur Beratungsstelle ist groß: Im vergangenen Jahr wurden dort 3336 Einzelkontakte zu Bürgerinnen gezählt, zudem wurden 175 Veranstaltungen durchgeführt.
