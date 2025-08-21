Beratungsstelle femail bezieht neues Quartier

Die meisten Fragen, die bei femail beantwortet werden, drehen sich um die Themen Familienrecht, Trennung, Scheidung und Obsorge. Seit 30 Jahren besteht die Beratungsstelle schon, laufend wird das Angebot erweitert. So besteht seit vergangenem Jahr etwa ein spezielles Angebot für Frauen ab 60. Der Zulauf zur Beratungsstelle ist groß: Im vergangenen Jahr wurden dort 3336 Einzelkontakte zu Bürgerinnen gezählt, zudem wurden 175 Veranstaltungen durchgeführt.