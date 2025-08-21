Arbeiter rutschte aus und stürzte mehrere Meter ab

Drehleiter angefordert

Um ihn so schonend wie möglich zu bergen, wurde eigens ein Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Götzis angefordert. Anschließend ist der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann großes Glück, bis auf eine Platzwunde und ein paar Prellungen dürfte er von gröberen Verletzungen verschont geblieben sein.