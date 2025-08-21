Arbeiter rutschte aus und stürzte mehrere Meter ab

In der Vorarlberger Gemeinde Klaus hat sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Ein Mann war ein ganzes Stockwerk abgestürzt, dürfte am Ende aber noch großes Glück gehabt haben.
Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr bei einer Baustelle in der Klauser Treietstraße. Ein Arbeiter war höchst unglücklich auf einer Plastikfolie ausgerutscht und in weiterer Folge ein ganzes Stockwerk abgestürzt. Beim Aufprall zog er sich Verletzungen im Kopfbereich und am Rücken zu.
Drehleiter angefordert
Um ihn so schonend wie möglich zu bergen, wurde eigens ein Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Götzis angefordert. Anschließend ist der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann großes Glück, bis auf eine Platzwunde und ein paar Prellungen dürfte er von gröberen Verletzungen verschont geblieben sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.