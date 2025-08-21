Vorteilswelt
Unfall in Klaus

Arbeiter rutschte aus und stürzte mehrere Meter ab

Vorarlberg
21.08.2025 16:23
Der Mann wurden mittels Drehleiter geborgen.
Der Mann wurden mittels Drehleiter geborgen.(Bild: Mathis Fotografie)

In der Vorarlberger Gemeinde Klaus hat sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Ein Mann war ein ganzes Stockwerk abgestürzt, dürfte am Ende aber noch großes Glück gehabt haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr bei einer Baustelle in der Klauser Treietstraße. Ein Arbeiter war höchst unglücklich auf einer Plastikfolie ausgerutscht und in weiterer Folge ein ganzes Stockwerk abgestürzt. Beim Aufprall zog er sich Verletzungen im Kopfbereich und am Rücken zu.

Drehleiter angefordert
Um ihn so schonend wie möglich zu bergen, wurde eigens ein Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Götzis angefordert. Anschließend ist der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann großes Glück, bis auf eine Platzwunde und ein paar Prellungen dürfte er von gröberen Verletzungen verschont geblieben sein. 

