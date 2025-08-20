Vorteilswelt
Zeugen schritten ein

Ertappter Langfinger brach Polizist die Nase

Vorarlberg
20.08.2025 14:05
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Vorarlberger Polizei erwischte am Dienstagabend einen Mann dabei, wie er in mehrere Autos einbrach. Als sie den Langfinger stellten, wehrte sich dieser gegen die Festnahme und leistete erheblichen Widerstand.  

Gegen 22 Uhr fiel einem Passanten in Feldkirch (Vorarlberg) auf der Straße ein Mann auf, der sich an mehreren Autos zu schaffen machte. Er alarmierte daraufhin die Polizei und hielt mit dieser laufend Kontakt, um die anrückenden Beamten direkt zu dem Verdächtigen zu lotsen. 

Als die Exekutivbeamten vor Ort eintrafen, räumte der Verdächtige gerade Wertgegenstände aus einem Pkw. Als die Polizisten den Täter ansprachen, stellte sich dieser taub und stumm und wollte vom Tatort flüchten.

Passanten halfen bei Festnahme
Daraufhin wollten die Beamten den Mann festnehmen, dieser machte es der Polizei aber nicht leicht, sondern wehrte sich mit Händen und Füßen. Dabei brach der Mann, um sich schlagend, einem Beamten die Nase. Schließlich leisteten zwei Passanten, darunter auch derjenige, der die Polizei informiert hatte, Hilfe – gemeinsam gelang es dann, den 26-Jährigen festzunehmen. Wie sich herausstellte, war der Mann zum Tatzeitpunkt besoffen. Zudem hatte er allerlei Wertgegenstände bei sich, die aus Autos aus der Umgebung stammten.     

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
