Ertappter Langfinger brach Polizist die Nase

Passanten halfen bei Festnahme

Daraufhin wollten die Beamten den Mann festnehmen, dieser machte es der Polizei aber nicht leicht, sondern wehrte sich mit Händen und Füßen. Dabei brach der Mann, um sich schlagend, einem Beamten die Nase. Schließlich leisteten zwei Passanten, darunter auch derjenige, der die Polizei informiert hatte, Hilfe – gemeinsam gelang es dann, den 26-Jährigen festzunehmen. Wie sich herausstellte, war der Mann zum Tatzeitpunkt besoffen. Zudem hatte er allerlei Wertgegenstände bei sich, die aus Autos aus der Umgebung stammten.