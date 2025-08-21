Altach-Profi begann seine Karriere im Käfig

Im Rheindorf ist er nach mauem Frühjahr toll in Form gekommen und sorgt im gegnerischen Strafraum für viel Betrieb. „Ich habe bis ich elf war nur im Fußballkäfig gespielt. Erst als ich bei Penzing als 16-jähriger in der Ersten gespielt habe, wurde Salzburg auf mich aufmerksam“, erinnert er sich. In Altach sieht er viel Potenzial in der Mannschaft: „Wir haben sehr gut begonnen, aber drei Spiele sind noch keine ganze Saison. Wir müssen jetzt dran bleiben.“