Altach-Profi begann seine Karriere im Käfig

Mainz und Como verliehen Stürmer Marlon Mustapha mehrfach. In Altach blüht der der 24-Jährige nun dafür seit dem Sommer voll auf. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärte der Offensivmann, was sich denn nun für ihn geändert hat.
Der ungewöhnliche Weg des Altach-Stürmers Marlon Mustapha ist noch nicht zu Ende. Der 24-Jährige begann seine Karriere bei Nußdorf und Penzing (Wiener Liga) in Wien, klang nicht nach einem Weg, der zu großem Erfolg führen könnte. Das änderte sich, als ihn Salzburg in die U18-Elf der Akademie holte.
Schon bald trat der deutsche Bundesligist Mainz auf den Plan, später der italienische Erstligist Como. Mainz verlieh den Angreifer zu Admira, holte ihn zurück und verhalf ihm zu Einsätzen in der Deutschen Bundesliga. „Diese ersten Spiele waren schon etwas ganz besonderes“, sagt Mustapha. Nach seinem Wechsel zum italienischen Erstligisten Como waren Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth weitere Leih-Stationen. Im Februar dieses Jahres holte der damalige Sportdirektor Roland Kirchler den Stürmer ins Ländle. Im Sommer 2026 geht es für Mustapha wieder zurück nach Italien.
Im Rheindorf ist er nach mauem Frühjahr toll in Form gekommen und sorgt im gegnerischen Strafraum für viel Betrieb. „Ich habe bis ich elf war nur im Fußballkäfig gespielt. Erst als ich bei Penzing als 16-jähriger in der Ersten gespielt habe, wurde Salzburg auf mich aufmerksam“, erinnert er sich. In Altach sieht er viel Potenzial in der Mannschaft: „Wir haben sehr gut begonnen, aber drei Spiele sind noch keine ganze Saison. Wir müssen jetzt dran bleiben.“
Bundesheer im Winter
Offen ist seine Wehrdienstzeit in Österreich. Da hat sich Kirchler mit dem Bundesheer auf eine Einberufung im Winter 2025/26 verständigt, um möglichst wenig an Trainingszeit zu versäumen. Danach ist diese Sache endgültig erledigt.
