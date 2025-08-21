Goldbeck Rhomberg mit starker Bilanz im Vorjahr

Die starke Nachfrage erkläre sich letztlich auch durch das starke Angebot, betont Vallaster: „Unser systematisierter und serieller Ansatz zu bauen ist eine Schlüsselkompetenz in der aktuellen Zeit. Auch unter komplexen Voraussetzungen realisieren wir Projekte schnell, wirtschaftlich und mit hoher architektonischer Qualität.“ Das gilt vor allem für den Wohnungsbau: Das Ländle-Unternehmen liefert mit durchdachten Grundrissen, hohen technischen und energetischen Standards die Blaupause für leistbaren Wohnraum, ohne dabei die architektonischen Freiräume allzu sehr einzuschränken. Dank dieser Effizienz gelingt es Goldbeck Rhomberg, Wohnraum ab einem Quadratmeterpreis von 1950 Euro zu realisieren. „Mit diesem klaren Angebot unterstreichen wir unseren Anspruch, integrative und finanzierbare Bauprojekte zu fördern, die der Gemeinschaft langfristig Wert bieten.“