Negative Folgen für E-Biker wegen Helmpflicht

Vorarlberg ist in Sachen Radfahren im österreichweiten Bundesländervergleich Nummer 1: In keiner anderen Region legen so viele Menschen ihre Alltagswege am Drahtesel zurück – besonders beliebt ist die Nutzung eines elektrobetriebenen Rads. Laut aktuellster Mobilitätserhebung des Landes fahren hierzulande bereits 36 Prozent mit dem E-Bike, in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen sind es sogar 52 Prozent. Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen: Der Elektromotor verlängert die Reichweite des Fahrrads, Wege von über 15 Kilometer Länge sind kein Problem mehr, zudem können auch Hügel bewältigt werden. Das ist insbesondere für ältere Menschen ein Riesenvorteil.

In Vorarlberg legen E-Radler im Schnitt fast 1100 Kilometer pro Jahr zurück, um 62 Prozent mehr als mit einem herkömmlichen Fahrrad, weiß Michael Schwendinger vom VCÖ. Dank der Elektrofahrräder ist der Radverkehrsanteil in Vorarlberg zuletzt auf 22 Prozent gestiegen. So weit, so gut. Doch obwohl nicht im Regierungsprogramm enthalten, steht nun eine Helmpflicht für E-Bikes und E-Scooter zur Diskussion. In keinem Land Europas gibt es eine spezielle Helmpflicht für Elektrofahrräder.