„Krone“-Gemeindeserie

„Das Budget war heuer so spannend wie noch nie“

Salzburg
26.12.2025 10:00
Ortschef Robert Bukovc setzt stark auf den Kindergartenbus.
Ortschef Robert Bukovc setzt stark auf den Kindergartenbus.(Bild: Andreas Tröster)

Entzerren, schieben, abwarten – auch Bergheim kämpft mit Einsparungen. Dennoch wird 2026 der Kindergarten Lengfelden fertiggestellt. Ab Herbst übersiedeln dann die Kleinsten. Die Idee eines Schulcampus ist endgültig vom Tisch – die „Krone“ weiß, was die Flachgauer Gemeinde stattdessen plant.

0 Kommentare

Das Budgetieren war heuer so spannend wie noch nie seit 2018“, sagt Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc. Dennoch sei das Budget für 2026 einstimmig beschlossen worden. „Das geht allerdings nicht wegen des Landes und des Bundes, sondern trotz“, erzählt der Ortschef.

Ähnlich wie alle anderen Gemeinden müsse aber auch Bergheim Investitionen entzerren und schieben. „Mittelfristig ist die Schule dran. Diese müssen wir erweitern.“ Vor drei Jahren habe es die Idee eines Schulcampus gegeben – mit Kosten von etwa 50 Millionen Euro, heutzutage undenkbar.

In den kommenden Jahren müsse aber der in die Jahre gekommene Turnsaal neu gebaut werden. Als Ersatz soll hier eine Doppelturnhalle kommen – mit etwa 700 Quadratmetern, die flexibel für schulische Nachmittagsbetreuung, Volksschule oder Mittelschule genutzt werden können. Die Planungen starten 2026.

2026 geht es für die Kleinsten aus den Containern in den Neubau des Kindergartens in Lengfelden.
2026 geht es für die Kleinsten aus den Containern in den Neubau des Kindergartens in Lengfelden.(Bild: Andreas Tröster)

Bereits fertiggestellt wurde heuer das Wasserkraftwerk Muntigl. Und auch der Bau des neuen Kindergartens in Lengfelden ist weit fortgeschritten. Im Herbst 2026 wird übersiedelt – entweder alle acht Gruppen, oder schrittweise.

„Paradoxerweise ist die Verkehrslage dort nicht einfach, weshalb der Kindergartenbus dringend nötig ist“, so Bukovc. Doch genau für diesen wurden Förderungen des Landes spontan gestrichen. Generell sei die Betreuung von Kindern und Senioren Fokus der Gemeinde – einstimmig, egal welche Partei.

Beim Budget herrscht in der Gemeinde Bergheim Einigkeit. Es wurde einstimmig beschlossen.
Beim Budget herrscht in der Gemeinde Bergheim Einigkeit. Es wurde einstimmig beschlossen.(Bild: Andreas Tröster)

Doch auch Bergheim muss zunehmend sparen – von der Vereinsförderung bis hin zu Budgets für den Straßenbau. „Vor allem bei Vereinen sind wir auf großes Verständnis gestoßen“, betont Bukovc Zusammenhalt.

Normal weitergehen werde es künftig allerdings mit Schwimmbad und Eislaufplatz. Bei letzterem wurde sogar investiert, rote Zahlen werden in Kauf genommen. „Gerade jetzt ist es ganz wichtig, Eltern eine günstige Wintersportalternative anzubieten.“ 

