Nach Skiunfällen ergriffen Sportler die Flucht

Zwei Fälle von Fahrerflucht haben am Christtag die Polizei in Kaprun in Salzburg beschäftigt. Am Kitzsteinhorn ereigneten sich zwei Kollisionen auf der Piste, bei denen jeweils ein Beteiligter danach einfach weiterfuhr, ohne sich um die Verletzten zu kümmern oder seine Daten bekannt zu geben.